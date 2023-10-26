ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

27 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 26.10.2023 09:50:00

Tamir Tarihi: 26.10.2023 17:00:00

Detay: ŞEHLER MAHALLESİ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ NO:68 OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: ŞEHLER MAHALLESİ BÜĞDÜZ ÇANKIRI BULVARI BÜĞDÜZ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ TİMURHAN ÇANKIRI BULVARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 26.10.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 26.10.2023 18:00:00

Detay: Çiğdem mahallesi 1550 cadde t44 su deposu arkası Otdü 350'lik çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Çukurambar mahallesi ve Çiğdem mahallesi tamamı

KAZAN

Arıza Tarihi: 26.10.2023 15:15:00

Tamir Tarihi: 26.10.2023 17:00:00

Detay: Kahramankazan Dağyaka Mahallesi, 2038 Cadde içerisinde bulunan Ø225 mm hat bağlantısı sebebi ile kesinti yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Dağyaka Mahallesi; 2008 Cadde 2010 Cadde 2030 Cadde 2031 Cadde 2038 Cadde