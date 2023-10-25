ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
26 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 25.10.2023 12:15:00
Tamir Tarihi: 25.10.2023 19:00:00
Detay: Battalgazi Mahallesi 942 Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi Mahallesinin Bir Kısmı
AKYURT
Arıza Tarihi: 25.10.2023 13:30:00
Tamir Tarihi: 25.10.2023 20:00:00
Detay: BÜĞDÜZ MAHALLESİ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ İÇİNDE HAT AKTARIMI YAPILACAGINDAN DOLAYI BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BÜĞDÜZ MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI BÜĞDÜZ MAHALLESİ KAYMAKAM GALİP KAYA CADDESİ ŞEHLER KÜMEEVLERİ TİMURHAN MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 25.10.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2023 18:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 496 sokakta Q110 PE borudaki arıza nedeniyle 25/10/2023 saat 14:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISIMI
POLATLI
Arıza Tarihi: 25.10.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 25.10.2023 20:00:00
Detay: : Şehitlik mahallesi Uğur Mumcu caddesi üzerindeki içme suyu şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: Şehitlik mahallesi bir bölümü
SİNCAN
Arıza Tarihi: 25.10.2023 16:10:00
Tamir Tarihi: 25.10.2023 19:00:00
Detay: Törekent Mahallesi 260 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: 261 sokak, 257 sokak, 262 cadde, 260 sokak ve dokuz oba sitesi