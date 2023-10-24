ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
25 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 24.10.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2023 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø90 LIK ŞEBEKE BORUSU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ VE BAĞLAR MEVKİ.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 24.10.2023 13:15:00
Tamir Tarihi: 24.10.2023 18:00:00
Detay: Yenıdoğan mah inönü cad içerısındeki olurlu hat su şebeke baglantısı yapılacağından dolayı saat 13/15 ile18 00 saatleri arası su kesıntısı yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yenidoğan mh inönü cd bir kısmı.
POLATLI
Arıza Tarihi: 24.10.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2023 23:55:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Gülveren mahallesi Türkocağı caddesindeki içme suyu dağıtım şebeke hattındaki ani oluşan arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ YENİ SANAYİ SİTESİ BİR BÖLÜMÜ
AKYURT
Arıza Tarihi: 24.10.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2023 21:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KAVAKLI DERE CADDESİ İÇERİSİN DE FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞMA DAN DOLAYAI ABONE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 24.10.2023 17:30:00
Tamir Tarihi: 24.10.2023 21:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesi 2885 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 24/10/2023 saat 17:30 ile 21:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ