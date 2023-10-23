ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
24 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 23.10.2023 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 14:30:00
Detay: Fevzi Çakmak Mahallesi Bucuk mevkii kümeevleri içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Bucuk Mevkii tamamı
KALECİK
Arıza Tarihi: 23.10.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 11:00:00
Detay: SU KESİNTİSİ Halit Cevri Aslangil Mahallesi Gümüşpınar Serpmeleri üzerinde ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 23.10.2023 Saati: 09.00 Su Verilme Tarihi 23.10.2023 Saati:11:00
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi Gümüşpınar Serpmeleri.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 23.10.2023 10:30:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 17:00:00
Detay: Çiçektepe Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Çiçektepe Mahallesi tamamı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 23.10.2023 13:40:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ RAJİV GHANDİ CADDESİ İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK OLAN BAĞLANTI ÇALIŞMASI VE Ø300 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: İNÖNÜ MAHALLESİ ERGAZİ MAHALLESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ KENT KOOP MAHALLESİ VE CİVARI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 23.10.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ÇAKMAK SOKAKTA BULUNAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE ÇAKMAK SOKAK VE CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI
AKYURT
Arıza Tarihi: 23.10.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 17:00:00
Detay: YILDIRIM MAHALLESİ KARAÇAM SOKAKTA MÜTEAHHİT FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAGITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 23.10.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ RAJİV GHANDİ CADDESİ İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK OLAN BAĞLANTI ÇALIŞMASI VE Ø300 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: : FSM BULVARI İLE EŞREF BİTLİS KIŞLASI VE CİVARI
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 23.10.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 23.10.2023 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ EHLİBEYT CADDESİ İÇERİSİNDE TELEKOM ÇALIŞMASI ESNASINDA OLUŞAN ŞEBEKE ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: SUSUZ MAHALLESİ EHLİBEYT CAD VE CİVARI.