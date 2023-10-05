ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!
6 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 5.10.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.10.2023 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ MEHMET CENGİZ ÖZALP CADESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHHALESİ MEHMET CENGİZ ÖZALP CADDESİ VE AYVAŞIK MAHHALESİNİN BİR KISMI
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.10.2023 13:30:00
Tamir Tarihi: 5.10.2023 17:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVAKÖY MAHALLESİ YUVA YOLU CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø 200 mm BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YUVAKÖY MAHALLESİ VE MERMERCİLER SİTESİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.10.2023 13:50:00
Tamir Tarihi: 5.10.2023 17:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ 1592 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø 200 mm BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAHALLESİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 5.10.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 5.10.2023 19:00:00
Detay: Ahi Evran Mahallesi 225 Cadde içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ahi Evran Mahallesi Sincan sanayisi ve Tandoğan Mahallesinin bir kısmı