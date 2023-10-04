ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Ekim Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

5 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 5.10.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 5.10.2023 16:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi ve Atakent Mahallesi'nde içmesuyu hatlarındaki su kayıpları ile mücadele kapsamında debi ve basınç takibi çalışması (DMA alanı oluşturulacak) yapılacağından 5 Ekim 2023 Perşembe (Yarın) günü 09:30 ile 16:00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: Topçu Mahallesi Tamamı ve Atakent Mahallesi Bir Kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.10.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 4.10.2023 18:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe mahalle Samanyolu caddesi üzerindeki içme suyu Şebeke Hatında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah Bir bölümü, Esentepe Mah bir bölümü, Gülveren Mah bir bölümü

MAMAK

Arıza Tarihi: 4.10.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 4.10.2023 17:00:00

Detay: Kartaltepe mahallesi 302 sok içi Ø300 lük içme suyu şebeke hattında oluşan anlık arıza nedeniyle saat 17:00 a kadar su kesintisi yapılmıştır verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz

Etkilenen Yerler: Cağlayan mahallesi mehtap mahallesi üst kotlar Kartaltepe mahallesi Tuzluçayır mahallesi üst kotlar

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 4.10.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 4.10.2023 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ OĞUZLAR MAHALLESİ AHİMESUT BULVARI İÇİNDE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AYYILDIZ MAHALLESİNİN TAMAMI, OĞUZLAR MAHALLESİ VE TOPÇU MAHALLESİ Bİ KISMI