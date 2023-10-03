ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!
4 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 3.10.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2023 22:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi taş pınar mahallesi 2854 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 03/10/2023 saat 17:00 ile 22:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi.
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 3.10.2023 17:30:00
Tamir Tarihi: 3.10.2023 20:00:00
Detay: YAZIR MAHALLESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAZIR MAHALLESİ GENELİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 3.10.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 3.10.2023 18:30:00
Detay: Ahmet Taner kışlalı Mahallesi 2837 Sokak 100'lük çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: ilko Sitesi tamamı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 3.10.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 3.10.2023 20:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Karşı yaka mahallesi 713 sokakta @ 100 ductil hattaki arıza nedeniyle 03/10/2023 saat 16:30 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karşı yaka mahallesinin bir kısmı.