ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Ekim Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

3 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.10.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2023 19:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Yeni Batı Mahallesi Küredağ Caddesi içerisinde bulunan Q 100 mm lik boruda oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Batı Mahallesi Palandöken Caddesi ve civarı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.10.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2023 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAHALLESİ KÜREDAĞ CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø 100 mm BORUDA OLUŞAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİBATI MAHALLESİ PALANDÖKEN CADDESİ VE CIVARI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.10.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2023 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi hilmiyet caddesinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 02/10/2023 saat 16:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacı hasan mahallesi.

AKYURT

Arıza Tarihi: 2.10.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 2.10.2023 21:00:00

Detay: YEŞİLTEPE MAH 5000 DEPODA ELEKTİRİKSEL SIKINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ VARDIR

Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH GALABA MAH KIZIK MAH GENELİNDEDİR

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 3.10.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.10.2023 20:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bahçe kapı mahallesi Sabancı Bulvarı üzerinde (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı karşısında) içmesuyu hattı arızası ihbarına istinaden yapılan inceleme sonucun da Ø 1600 ana iletim hattında arıza olduğu tespit edilmiştir. 03 EKİM 2023 Salı (Yarın) günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi için 03/10/2023 tarihinde çalışma programı hazırlanmış Olup söz konusu çalışmaların yapılması için planlı su kesintisi yapılması gerekmektedir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: Etimesgut İlçesi Fatih Sultan Mahallesi su kesintisi, İstasyon, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, 30 Ağustos, Alsancak, Elvan, Atakent, Oğuzlar ve Topçu Mahallelerinde Basınç düşüklüğü olacaktır.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.10.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 2.10.2023 16:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi 501 caddede @ 225 bransman bağlantısı nedeniyle 02/10/2023 saat 11:30 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Karşı yaka mahallesinin bir kısmı.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 3.10.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.10.2023 20:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bahçe kapı mahallesi Sabancı Bulvarı üzerinde (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı karşısında) içmesuyu hattı arızası ihbarına istinaden yapılan inceleme sonucun da Ø 1600 ana iletim hattında arıza olduğu tespit edilmiştir. 03 EKİM 2023 Salı (Yarın) günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi için 03/10/2023 tarihinde çalışma programı hazırlanmış Olup söz konusu çalışmaların yapılması için planlı su kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu belirtilen Mahallelerde basın düşüklüğü yaşanabilir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: Maraşal Çakmak Mahallesi Selçuklu Mahallesi Andiçen Mahallesi Atatürk Mahallesi Tandoğan Mahallesi Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Osmanlı Mahallesi Ahi Evran Mahallesi Plevne Mahallesi Akşemsettin Mahallesi İstasyon Mahallesi Yenikent