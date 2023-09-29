ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

30 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 29.09.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 14:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ 1818 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø 100 mm PİK BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: İNÖNÜ MAHALLESİ ERGAZİ MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 29.09.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 18:30:00

Detay: Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi içi 200'lük duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Çukurambar Mahallesi tamamı

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 29.09.2023 15:40:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 18:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Harmancık Caddesi 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyler mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 29.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Mimar sinan mahallesi Kafile caddesi içerisinde Başkent doğalgaz tarafından yapılan kazı çalışması sırasında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 29.09.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 22:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi hacı hasan mahallesi haymana yolu üzerinde bulunan @ 280 hattaki iki ayrı arıza nedeniyle 29/09/2023 saat 15:00 ile 22:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, çalı kuşu sitesi ve manzara evleri siteleri.