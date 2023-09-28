ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

29 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 27.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 27.09.2023 17:00:00

Detay: AKYURT SANAYİ BÖLGESİNDE HAT AKTARIMI NEDENİ İLE İLGİLİ BÖLGESEL OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ. BALIKHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI. ÇINAR MAHALLESİ DURU CADDDESİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 28.09.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 06:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde imalatı tamamlanan yeni hattın mevcut hatta bağlantı çalışması yapılacağından, 28 Eylül 2023 Perşembe (Yarın) saat 21:00 ile 29 Eylül (Cuma) günü saat 06:00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi ve Yeni Bağlıca Mahalleri Bir kısmı (Zirve caddesi, Höyük Caddesi, Etimesgut Bulvarı, Çam bayırı Caddesi, Bağlıca Bulvarı ve bu caddeleri kesen sokaklar)

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 27.09.2023 19:00:00

Tamir Tarihi: 27.09.2023 23:55:00

Detay: İNŞAAT FİRMASI TARAFINDAN ÇALIŞMA ESNASINDA SERHAT MAH MİMAR BAŞAK CENGİZ CAD VE 1287-1282-1281 SOKAKLAR VE ÇEVRESİNDE SULAR KESİLDİ

Etkilenen Yerler: SERHAT MAH CİVARI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 28.09.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 28.09.2023 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ OYUMİĞDE MAHALLESİ, DEMİRCİ MAHALLESİ, AŞAĞIEMİRLER MAHALLESİ,MUTLU MAHALLESİ, KARGIN MAHALLESİNDE ENERJİSADAN KAYNAKLI GENEL ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI SAAT 18:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: OYUMİĞDE MAHALLESİ, DEMİRCİ MAHALLESİ, AŞAĞIEMİRLER MAHALLESİ,MUTLU MAHALLESİ, KARGIN MAHALLESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 28.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 28.09.2023 17:30:00

Detay: Ahlatlıbel 1824 cadde içindeki 90 lık pvc arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi ve Öysekent sitesi içi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 28.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 28.09.2023 20:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi yunus Emre mahallesi Karaca caddesi içerisinde oluşan vana arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız mahallesi Yunus emre mahallesi bir kısmı Mimar Sinan mahallesi bir kısmı Merkez mahallesi bir kısmı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 28.09.2023 17:05:00

Tamir Tarihi: 28.09.2023 19:10:00

Detay: hasanoğlan bahçelievler mah 451 sokaktaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: bahçelievler mah alt kotları