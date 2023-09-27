ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

28 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 27.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 27.09.2023 17:00:00

Detay: AKYURT SANAYİ BÖLGESİNDE HAT AKTARIMI NEDENİ İLE İLGİLİ BÖLGESEL OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ. BALIKHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI. ÇINAR MAHALLESİ DURU CADDDESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 27.09.2023 10:40:00

Tamir Tarihi: 27.09.2023 20:00:00

Detay: Yenicimşit Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yenicimşit Mahallesi tamamı.

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 27.09.2023 23:00:00

Tamir Tarihi: 28.09.2023 04:00:00

Detay: İlçemiz Akçay Mahallesi Akyüzler Caddesi güzergahında kurumumuza ait Ø315 mm ile Ø225mm çaplarındaki İçme Suyu Şebeke Hattı Kirmir Köprüsü kısmına askıya alınacağından 27.09.2023 saat 23.00 ile 28.03.2023 saat 04.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akçay Mahallesi Geneli Karşıyaka Mahallesi: Cennet Sitesi, Sanayi Sitesi, Deliyusuf Caddesi, Ankara Caddesi ile Alt kotlar

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 28.09.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2023 06:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde imalatı tamamlanan yeni hattın mevcut hatta bağlantı çalışması yapılacağından, 28 Eylül 2023 Perşembe (Yarın) saat 21:00 ile 29 Eylül (Cuma) günü saat 06:00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi ve Yeni Bağlıca Mahalleri Bir kısmı (Zirve caddesi, Höyük Caddesi, Etimesgut Bulvarı, Çam bayırı Caddesi, Bağlıca Bulvarı ve bu caddeleri kesen sokaklar)