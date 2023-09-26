ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

27 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 26.09.2023 09:15:00

Tamir Tarihi: 26.09.2023 18:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ 1408 CADDE İÇERİSİNDE DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEHİT OSMAN AVCI 1408 CADDE VE CİVARI

KAZAN

Arıza Tarihi: 26.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 26.09.2023 20:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Eryaman T55 depo ile Saray Mahallesi arasında bulunan Ø225 mm iletim hattında meydana gelen arıza sebebi ile kesinti yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 26.09.2023 12:10:00

Tamir Tarihi: 26.09.2023 19:00:00

Detay: Diriliş mah Plevne caddesi @100 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: diriliş mah

MAMAK

Arıza Tarihi: 26.09.2023 14:10:00

Tamir Tarihi: 26.09.2023 18:10:00

Detay: CENGİZHAN MAHALLESİ FATİH SULTAN CADDESİ İLE NATOYOLU CADDESİ KÖŞESİNDE ANİ OLARAK OLUŞAN Q125 LİK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: CENGİZHAN .GENERAL ZEKİ DOĞAN.MUTLU MAHALLELERİN ÜST KOTLARI

AKYURT

Arıza Tarihi: 26.09.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 26.09.2023 17:00:00

Detay: TİMURHAN MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI NO:175 OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: TİMURHAN MAHALLESİ BÜĞDÜZ MAHALLESİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 26.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 26.09.2023 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Tevfik ileri mahallesi Timuçin sokak içerisinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 25.09.2023 17:30:00

Tamir Tarihi: 25.09.2023 20:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ SEREN MEVKİ HAT VANASINDA OLUŞAN ARIZA OLUŞAN ARIZA NEDİNİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: BAŞĞAÇ MAHALLESİ SEREN MEVKİ BİR KISMI