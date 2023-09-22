ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Eylül Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!
23 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 22.09.2023 08:50:00
Tamir Tarihi: 22.09.2023 17:00:00
Detay: Keçiören ilçesi, Şenyuva Meriç caddesi ile Defne cadde kesişiminde Q 350 lik ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: ŞENYUVA MAHALLESİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 22.09.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2023 18:00:00
Detay: : ETİMESGUT İLÇESİ TOPÇU MAHALLESİ ABONE İÇME SUYU BAĞLANTI ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: TOPÇU MAHALLESİ GENELİ İLE ATAKENT MAHALLESİ BİR KISMI
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 22.09.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2023 17:00:00
Detay: Keçiören ilçesi, Şenyuva Mahallesi Meriç caddesi ile Defne cadde kesişiminde Q 350'lik ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesinin bir kısmı
POLATLI
Arıza Tarihi: 22.09.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 22.09.2023 17:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi 112. Sokak üzerinde Ø110'luk PVC içme suyu Şebeke Hattında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü
KALECİK
Arıza Tarihi: 22.09.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 22.09.2023 17:30:00
Detay: SU KESİNTİSİ Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi K2 pompa hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 22.09.2023 Saati: 14.30 Su Verilme Tarihi 22.09.2023 Saati:17:30
Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi , Ahikemal Şenyurt Mahallesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 22.09.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 22.09.2023 19:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ŞEHİT HALİL KOÇAK CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ŞEHİT HALİL KOÇAK CADDESİ VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI