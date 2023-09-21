ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21-22 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

22 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.09.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 21.09.2023 21:00:00

Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 21.09.2023 15:30 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 21.09.2023 21:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi üzerinde Ø560'lık P100 içme suyu Şebeke Hatında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: İstiklal Mahallesi ve Yenimahalle Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ YENİMAHALLE VE CUMHURİYET MAHALLESİ ZAFER MAHALLESİ KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.09.2023 16:50:00

Tamir Tarihi: 21.09.2023 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ GÜLDARPI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN Ø110'LUK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 18.00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: GÜLDARPI MAHALLESİ