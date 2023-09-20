ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Eylül Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!
21 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 19.09.2023 18:55:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 22:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ HIDIRLIK YOLU SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: ZAFER MAHALLESİ VE KURTULUŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 19.09.2023 23:55:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 18:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞI YURTÇU MAHALLESİNDEKİ BASINÇ KIRICI VANA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Etkilenen Yerler: DÜNYA BİRLİK SİTESİ
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 20.09.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAK YUVAM SOKAK SANAYİ SİTESİ VE HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 20.09.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLK YERLEŞİM MAHALLESİ 1940.CADDE İÇERİSİNDE KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: İLK YERLEŞİM MAHALLESİ BİR KISMI, TURGUT ÖZAL MAHALLESİ BİR KISMI, KARDELEN MAHALLESİ BİR KISMI.
BALA
Arıza Tarihi: 20.09.2023 11:30:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 18:00:00
Detay: Bala ilçesi tol mevkide yaşanan enerjisa kaynaklı enerji kesintisi sebebi ile kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Yeniköy mah Ahmetçayırı mah koçyayla mah abazlı mah yöreli mah Ergin mah akkoyunku mah davdanlı mah tol mah koseli mah hamidiye mah kartaltepe mah göztepe mah ismetpaşa mah
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 20.09.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 15:30:00
Detay: SÜNLÜ MAHALLESİ GÜLHANE SOKAKTA 100 LÜK PVC BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SÜNLÜ MAHALLESİ GÜLHANE SOKAK VE BAĞLI SOKAKLAR
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 20.09.2023 14:20:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 17:00:00
Detay: Kemalpaşa mah 19 mayıs bulvarındakı su arızasından dolayı saat14/20 ile17/00 saatleri arası su kesıntısı yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kemalpaşa Mh ve Baştaş fab civarı.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 20.09.2023 15:05:00
Tamir Tarihi: 20.09.2023 17:30:00
Detay: Saraycık Mahallesi toki 4. bölge 1. etap 1. kısım şantiye alannında Can İnşaatın vermiş olduğu hasar sonucu ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: toki 4. bölge, 1. etap, 1. kısım
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 20.09.2023 20:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2023 12:00:00
Detay: DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEYHKUYU MAHALLESİNDE 20.09.2023 SAAT 20:00 İLE 21.09.2023 SAAT 12:00 ARASI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEREFLİKOÇHİSAR ŞEYHKUYU MAHALLESİ