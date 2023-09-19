ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

20 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.09.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi 113. Sokak üzerinde Ø içme suyu Şebeke Hatında Ani Oluşan Arızadan dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: İğciler Mahallesi Mezbahane Mevkii

Etkilenen Yerler: İĞCİLER MAHALLESİ MEZBAHANE KISMI

AYAŞ

Arıza Tarihi: 19.09.2023 11:20:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 14:30:00

Detay: Ayaş Arıklar Mahallesi. içerisinde Ø90'lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Arıklar

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 19.09.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 19:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 4841 sokak içi Fen İşleri çalışma esnasında 150'lik duktil boru arızasından

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi cennetce Yapı Kooperatifi atasayanlar 4844 cad ve civarları

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 19.09.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 17:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Yeni batı Mahallesi Palandöken caddesi içerinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yenibatı Mahallesi Palandöken caddesi civarı

KAZAN

Arıza Tarihi: 19.09.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 18:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı Eryaman T55 depo ile Saray Mahallesi arasında bulunan Ø225 mm iletim hattında meydana gelen arıza sebebi ile kesinti yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 19.09.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 19:00:00

Detay: Mutlukent Mahallesi Pınar Caddesi içi Q200'lük ductil boru arızasından dolayı su kesintisi yapıldı.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi Pınar Caddesi üzeri Ladin Sitesi tamamı Beysu Konakları tamamı ve civarında

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 19.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 23:55:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİNDE DEPO HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL, AYVAŞIK VE RÜSTEMPAŞA KARCIKAYA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 19.09.2023 17:35:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 19:40:00

Detay: YENİDOĞAN MAH HACIPINARI SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN MAH YENİPINAR MAH

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 18.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 23:00:00

Detay: Enerjisa alt yapı çalışmaları sebebi ile Kutludüğünde saat 17:00 a kadar enerji kesintisi yapacaktır bu sebep ile Ankara hattından su alınamayacak olup Hasanoğlanda ilerleyen saatlerde depo seviyeleri düşük veya bazı kesimler su alamayacaktır iyi günler dileriz

Etkilenen Yerler: HASANOĞLAN GENELİ