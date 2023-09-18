ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

19 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 18.09.2023 09:20:00

Tamir Tarihi: 18.09.2023 17:30:00

Detay: YENİDOĞAN MAHALLESI HAYDAR MANAV CD İÇERISINDEKI MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 09:20 İLE 15:30 SAATLERİ ARASINDA SU KESINTISI YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN-YENİPINAR MH.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.09.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 18.09.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAHALLESİ SOĞANLI SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø 100 mm DUCTİL BORUDA OLUŞAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: PALANDÖKEN CADDESİ VE CİVARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 18.09.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 18.09.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ METEOROLOJİ 1 SOKAK VE KURTULUŞ, GAZİPAŞA VE BEYTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 18.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 18.09.2023 23:55:00

Detay: Enerjisa alt yapı çalışmaları sebebi ile Kutludüğünde saat 17:00 a kadar enerji kesintisi yapacaktır bu sebep ile Ankara hattından su alınamayacak olup Hasanoğlanda ilerleyen saatlerde depo seviyeleri düşük veya bazı kesimler su alamayacaktır iyi günler dileriz

Etkilenen Yerler: HASANOĞLAN GENELİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.09.2023 15:15:00

Tamir Tarihi: 18.09.2023 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1940.CADDE İÇERİSİNDE KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 19.09.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2023 18:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde imalatı tamamlanan yeni hattın mevcut hatta bağlantı çalışması yapılacağından, 19 Eylül 2023 Salı (Yarın) günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür Ederiz.

Etkilenen Yerler: Aşağıyurtçu Mahallesi, Yurtkent Villaları, Dünya Birlik Konutları, Özlem Gülyurt Sitesi ve Golfkent bölgesi