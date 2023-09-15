ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

16 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 15.09.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARDELEN MAHALLESİ 1956 SK İÇERİSİNDE OLUŞAN POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: KARDELEN MAHALLESİ 1956 SK VE CİVARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.09.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE KÜMEEVLER CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE MEVKİİ VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 15.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 21:00:00

Detay: TAMİR TARİHİ SAAT: 15.09.2023 17:00 İŞ BİTİŞ TARİHİ SAAT: 15.09.2023 21:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi Üzerinde Ø500'lük Astbest içme suyu Şebeke Hattı Arızasından dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Cumhuriyet Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi,Zafer Mahallesi,Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi,Zafer Mahallesi,Fatih Mahallesi ve Yeni Mahalle Bir Bölümü

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.09.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ Şeker mahallesi 1408 cadde üzerinde su inşaat daire başkanlığı tarafından devam eden Ø2200 polatlı içme suyu hat imalatı çalışma esnasında oluşan boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ GENELİ İLE ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI

AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.09.2023 16:50:00

Tamir Tarihi: 14.09.2023 19:00:00

Detay: Ayaş Hacıveli Mahallesi Çakmak Sk. içerisinde Ø90'lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Çakmak Sokak

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 15.09.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 16:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler mahallesi 164 caddede @ 160 PE borudaki arıza nedeniyle 15/09/2023 saat 09:00 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.

KALECİK

Arıza Tarihi: 15.09.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 17:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Merkez 3 nolu terfide oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 15.09.2023 Saati: 09.00 Su Verilme Tarihi 15.09.2023 Saati:17:00

Etkilenen Yerler: AKBÜRK MAHALLESİ , KIZILKAYA MAHALLESİ , HACIKÖY MAHALLESİ tamamı

KAZAN

Arıza Tarihi: 16.09.2023 22:00:00

Tamir Tarihi: 17.09.2023 07:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı çevresinde imalatı tamamlanan içme suyu şebeke hatları bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 15.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 15.09.2023 17:00:00

Detay: Keçiören ilçesi P-1 Pompa istasyonunda N-4 hattında meydana gelen pompa arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İNCİRLİ-19 MAYIS-AYVALI-ETLİK-ÇİÇEKLİ-TEPEBAŞI-KARARGAHTEPE-KALABA-YAKACIK-ŞENLİK-ADNAN MENDERES-BAĞLARBAŞI-YAYLA-GÜÇLÜKAYA MAHALLELERİ