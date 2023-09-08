ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

9 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: Altındağ ve Mamak Keçiören ilçelerinin bir kısmını besleyen İvedik Antma Tesisi ile P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Keçiören, Vechi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarım çalışmaları nedeniyle 6 Eylül 2023 Çarşamba gece saat 23.59 ile 7 Eylül 2023 Perşembe gece 23.59 saatleri arasında, etki alanındaki bölgelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler :Cebeci mahallesi, Ön Cebeci mahallesi, 50. Yıl mahallesi, Yakup abdal mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.09.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 13:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARACAKAYA MAHALLESİ 2703 CADDE MEBUSKENT SİTESİNDE OLUŞAN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIORÇ

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MEBUSKENT

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 8.09.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 18:00:00

Detay: Kavaklı mahallesi su deposunda Enerji-sa kaynaklı meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı, Tatlar, Aydıncık mahallelerinin tamamı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 8.09.2023 10:50:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 19:00:00

Detay: KURTULUŞ MAH BARIŞ CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH ÜST KOTLARI

KALECİK

Arıza Tarihi: 8.09.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 18:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Merkez Arıtma Hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Su Kesinti Tarihi 08.09.2023 Saati: 11.00 Su Verilme Tarihi 08.09.2023 Saati:18:00

Etkilenen Yerler: AKBÜRK MAHALLESİ , KIZILKAYA MAHALLESİ , HACIKÖY MAHALLESİ tamamı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 8.09.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 18:00:00

Detay: Ayaş Şeyhmuhittin Mahallesi Kışla Sokak içerisinde Başkent Gaz ekipleri tarafından yapılan doğalgaz altyapı çalışması sırasında Ø90 lık ana iletim hattına zarar verdiğinden dolayı Su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: Camiatik, Dervişimam, Ferahfaki, Hacımemi, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin Mahalleleri

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 8.09.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 19:00:00

Detay: Yenıdogan mah haydarmanav cadde içerısındekı su arızasından kaynaklı su kesıntısı yapılacaktır

Etkilenen Yerler: yenidoğan mh yenipınar mh

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 8.09.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 8.09.2023 19:30:00

Detay: Beytepe mahallesi 1669/3 sokak içinde bulunan pe boru arızasından dolayı su kesintisi

Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi gündönümü caddesi bilim Sitesi SoyAltin sitesi ve etrafında bulunan siteler konutlar