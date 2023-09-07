ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

8 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: MAMAK planlı su kesintisi; İvedik Arıtma Tesisleri ile P9 pompa istasyonu arasındaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeni ile 06.09.2023 çarşamba gece saat 23:59 ile 07.09.2023 perşembe gece saat 23:59 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesinin tamamı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: Keçiören ilcesi planlı su kesintisi: İvedik Arıtma Tesisleri ile P9 pompa istasyonu arasındaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeni ile 06.09.2023 çarşamba gece saat 23:59 ile 07.09.2023 perşembe gece saat 23:59 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Kavacık Subayevleri Mah. - Gümüşdere Mahellesi - A.Ü. Ziraat Fakültesi CİVARI ve hasköy- basınevleri -emrah - kalaba- şefkat- kamil ocak-karargahtepe-bağlarbaşı mahallelerinin alt kotları

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: İvedik arıtma tesisi ile P9 pompa istasyonu arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 06.09.2023 çarşamba günü saat 23:59 ile 07.09.2023 perşembe günü saat 23:59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Altındağ ilçesinin tamamı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: Altındağ ve Mamak Keçiören ilçelerinin bir kısmını besleyen İvedik Antma Tesisi ile P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Keçiören, Vechi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarım çalışmaları nedeniyle 6 Eylül 2023 Çarşamba gece saat 23.59 ile 7 Eylül 2023 Perşembe gece 23.59 saatleri arasında, etki alanındaki bölgelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler :Cebeci mahallesi, Ön Cebeci mahallesi, 50. Yıl mahallesi, Yakup abdal mahallesi

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7.09.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 16:00:00

Detay: Elmadağ ilçesi Yenidoğan Mahallesi Haydar Manav Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile 07.09.2023 Perşembe günü 16:00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yenidoğan ve Yenipınar Mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.09.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 13:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEK SOKAK VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI

AYAŞ

Arıza Tarihi: 7.09.2023 14:40:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 17:30:00

Detay: Ayaş Şeyh Muhittin Mahallesi Kışla Sokak içerisinde Başkent Gaz ekipleri tarafından yapılan doğalgaz altyapı çalışması sırasında Ø75 lik ana iletim hattına zarar verdiğinden dolayı Su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: Camiatik, Dervişimam, Ferahfaki, Hacımemi, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin Mahalleleri

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 7.09.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ SOĞUKKUYU VE KURUCA MAHALLELERİNDE İÇMESUYU DEPO TEMİZLİĞİNDEN KAYNAKLI BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.

Etkilenen Yerler: SOĞUKKUYUMAHALLESİ, KURUCA MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 7.09.2023 15:20:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 18:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaaşar mahallesi tek yapı kooperatifi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bulvarı no 196 önünde içmesuyu şebeke hattinda PVC Borudaki arıza nedeniyle 07/09/2023 saat 15:20 ile 18:00 arasında plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİNİN TAMAMI