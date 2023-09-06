ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

7 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: MAMAK planlı su kesintisi; İvedik Arıtma Tesisleri ile P9 pompa istasyonu arasındaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeni ile 06.09.2023 çarşamba gece saat 23:59 ile 07.09.2023 perşembe gece saat 23:59 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesinin tamamı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: Keçiören ilcesi planlı su kesintisi: İvedik Arıtma Tesisleri ile P9 pompa istasyonu arasındaki ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeni ile 06.09.2023 çarşamba gece saat 23:59 ile 07.09.2023 perşembe gece saat 23:59 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Kavacık Subayevleri Mah. - Gümüşdere Mahellesi - A.Ü. Ziraat Fakültesi CİVARI ve hasköy- basınevleri -emrah - kalaba- şefkat- kamil ocak mahallelerinin alt kotları

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: İvedik arıtma tesisi ile P9 pompa istasyonu arasındaki ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 06.09.2023 çarşamba günü saat 23:59 ile 07.09.2023 perşembe günü saat 23:59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Altındağ ilçesinin tamamı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:55:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 23:55:00

Detay: Altındağ ve Mamak Keçiören ilçelerinin bir kısmını besleyen İvedik Antma Tesisi ile P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Keçiören, Vechi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarım çalışmaları nedeniyle 6 Eylül 2023 Çarşamba gece saat 23.59 ile 7 Eylül 2023 Perşembe gece 23.59 saatleri arasında, etki alanındaki bölgelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler :Cebeci mahallesi,50. Yıl mahallesi,Yakupabdal mahallesi

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 6.09.2023 23:30:00

Tamir Tarihi: 7.09.2023 07:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinde mevsim şartlarından kaynaklı yoğun su kullanımı olduğundan içme suyu depo seviyesinin yükseltilmesi amacıyla PLANLI SU KESİNTİSİ yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çayırhan mahallesi geneli