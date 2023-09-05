ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Eylül Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!
6 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 5.09.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 5.09.2023 18:00:00
Detay: Çankaya Ahlatlıbel mahallesi öysekent sitesi, şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: etkilenen yerler Ahlatlıbel öysekent sitesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 5.09.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 5.09.2023 19:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,SU KESİNTİSİ Kavaklı mahallesi 2205.sokak 6 numaradaki içme suyu şebeke arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesinin bir kısmı (Siteköy sanayi içi )
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 5.09.2023 15:45:00
Tamir Tarihi: 5.09.2023 19:00:00
Detay: Kurtuluş mah Barış cad içerindekı su aızasından dolayı saat15/45 ile18/45 saatlerı arası su kesıntısı yapılacakdır
Etkilenen Yerler: kurtuluş mh üst kotları
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 5.09.2023 15:45:00
Tamir Tarihi: 5.09.2023 17:30:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ AĞILCIK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 17:30' A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AĞILCIK MAHALLESİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.09.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 5.09.2023 19:00:00
Detay: İNÖNÜ MAHALLESİ BATI BULVARI İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA Ø2200 ANA İSALE HATTI İMALATI BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: İNÖNÜ MAHALLESİ TAMAMI ERGAZİ MAHALLESİ BİR KISMI KENTKOOP MAHALLESİ BİR KISMI