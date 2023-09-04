ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Eylül Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!
5 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 4.09.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 18:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİNDE Ø225 BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 3.09.2023 23:00:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 19:00:00
Detay: ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT MAH.HAZİNE SOKAKTA 110MM İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAH HAZİNE SOKAK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ, R.DENKTAŞ CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR.
MAMAK
Arıza Tarihi: 4.09.2023 14:10:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 19:00:00
Detay: ÜREĞİL MAHALLESİ 1165 CADDE NO:4 ÖNÜNDE ANİ OLARAK OLUŞAN Q140 LIK HDPE BORU ARIZAINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ÜREĞİL MAHALLESİNİN TAMAMI İLE DOĞUKENT CADDESİNİN BİR KISMI
AYAŞ
Arıza Tarihi: 4.09.2023 15:30:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 19:30:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Zafer Sitesi içerisinde Ø90' lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı Zafer Sitesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 4.09.2023 17:20:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 20:00:00
Detay: Kavaklı mahallesi siteköy içinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi Siteköy'ün tamamı
POLATLI
Arıza Tarihi: 4.09.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe mahallesi Çeçenistan Caddesi Üzerinde Ø125 lik içme suyu Şebeke Hattında Ani Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi İstiklal mahalesi
MAMAK
Arıza Tarihi: 4.09.2023 13:45:00
Tamir Tarihi: 4.09.2023 17:00:00
Detay: YEŞİLBAYIR MAHALLESİ 1796 SOKAK NO:4 ÖNÜNDE ANİ OLARAK OLUŞAN Q100 LÜK DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YEŞİLBAYIR , KÜÇÜK KAYAŞ , ŞAHAPGÜRLER MAHALLELERİ ALT KOTLARI