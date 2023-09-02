ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

2 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.09.2023 01:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 12:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Yuvaköy mahallesi çevre yolu köprü yanı mevkiinde su inşaat daire başkanlığınca yapılacak olan bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Karacakaya mahallesi ve Mebuskent sitesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.09.2023 12:20:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 15:00:00

Detay: Lalahan Karşıyaka mahallesi odabaşı caddesi içinde @160 lık pe içme suyu şebekesi arza nedeniyle saat 15:00 kadar su verilemiyecek

Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesi odabaşı caddesi ve hakimler köyü

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 2.09.2023 12:30:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 19:00:00

Detay: YENİDOĞAN MH HAYDAR MANAV CD İÇİNDEKİ SU ARIZASINDAN DOLAYI SAAT:12:30-17:00 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN-YENİPINAR MH.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.09.2023 14:15:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 19:30:00

Detay: İşçi Blokları Mahallesi PSV 1 enerji Sa kaynaklı arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kızılırmak mah Çiğdem mah çukurambar mh işçi blokları

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 2.09.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 17:00:00

Detay: 110 luk ana boruda oluşan arızadan dolayı saat 14.00. 17.00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: yenimahalle. üçevler

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 2.09.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 18:30:00

Detay: Karakaya mahallesi Selçuk caddesi içerisinde oluşan içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Karakaya mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 2.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 21:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi Metehan sokak içerisinde Amg Demiröz inşaat tarafından yapılan kazı çalışması sırasında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi bir kısmı. Tevfik ileri mahallesi bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 2.09.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2023 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Kösrelikızığı mahallesi kümeevleri içerisinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Kösrelikızığı mahallesi bir kısmı