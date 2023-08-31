ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

1 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 31.08.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 31.08.2023 18:00:00

Detay: Bala ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bahçe Karadalak Su Arıtma Tesisinde yapılacak iyileştirme ve temizlik çalışmaları nedeni ile basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilecektir. Temel ihtiyaçlar dışında su tüketimi yapılmaması ve tasarruf edilmesi gerekmektedir.

Etkilenen Yerler: Afşar , Çiğdemli ,Sofular , Karahamzalı , Yaylalıözü , Hanburun , Yeniyapançarsak , Ahmetçayırı , Koçyayla , Yeniköy , Yöreli , Abazlı , Yeniyapanşeyhli , Sırapınar , Üçem , Büyükboyalık , Küçükboyalık , Çatalçeşme , Aydoğan , Ergin Yaylası , Aşıkoğu Mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 31.08.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 31.08.2023 00:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe mahallesi Alev Sokak Üzerinde ani oluşan Ø 63 lük içme suyu Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi bağevleri civarı.

HAYMANA

Arıza Tarihi: 31.08.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.09.2023 02:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ; Haymana merkezi besleyen 355 lik Başdeğirmen ana iletim hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Aynı hat üzerindeki farklı bir arızadan dolayı sularda tekrar kesinti meydana gelmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çaldağ , Yeni , Kayabaşı , Medrese ve Seyran Mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 31.08.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 31.08.2023 23:55:00

Detay: Sayın Abonemiz Polatlı ilçesine su sağlayan Yüzükbaşı mevkiinde sabah saatlerinde ENERJİSA ya ait elektrik iletim hatlarında meydana gelen elektrik kesintisi nedeni ile 31.08.2023 Perşembe günü saat 23.55'a kadar basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif , Şehitlik ,Gülveren ,Esentepe , Şentepe ,Çamlıca , İğciler , Beylikköprü ve Basri Mahalleleri Gazi Mahallesi.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 31.08.2023 17:30:00

Tamir Tarihi: 1.09.2023 01:00:00

Detay: İNÖNÜ MAHALLESİ BATI BULVARI İÇERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA Ø2200 HAT İMALATI ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: İNÖNÜ MAHALLESİ TAMAMI ERGAZİ MAHALLESİ BİR KISMI KENTKOOP MAHALLESİ BİR KISMI