ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

30 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 29.08.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 13:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BİR KISMI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 29.08.2023 11:15:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 13:15:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞHT. PLT. ALİ BASMAKÇI SOKAKTA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 29.08.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 19:00:00

Detay: Yenicimşit Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yenicimşit Mahallesi tamamı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 29.08.2023 15:55:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 18:30:00

Detay: Ahlatlıbel mh 1858 cd ile 1880 sk köşe p100 pvc şebeke arızasından dolayı suyu kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: ahlatlıbel mh

AYAŞ

Arıza Tarihi: 29.08.2023 15:40:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 18:30:00

Detay: Başkent Doğalgaza bağlı müteahhit firma ekipleri tarafından yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışması esnasında 160'lık içme suyu dağıtım hattına zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacımemi,Dervişimam,Ferahfaki,Şeyhmuhiddin,Camiatik,Ömeroğlu

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 29.08.2023 23:00:00

Tamir Tarihi: 30.08.2023 07:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinde mevsim şartlarından kaynaklanan yoğun içme suyu kullanımından dolayı içme suyu depo seviyesin yükseltilmesi amacıyla planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çayırhan barış mahallesi-Bülent Ecevit caddesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 29.08.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 22:00:00

Detay: SERHAT MAHALLESİ ANADOLU BULVARI İÇERİSİNDE Ø200 ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: SERHAT MAHALLESİ BİR KISMI İVEDİK OSB MAHALLESİ BİR KISMI

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 29.08.2023 02:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ BİRLİK CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø250 DUCTİL BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 19:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: AKKUZULU MAHALLESİ VE KAPAKLI MAHALLESİ