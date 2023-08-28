ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

29 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 27.08.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 17:00:00

Detay: Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Bulunan Ø250 ductil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmış olup tahmini arıza bitiş zamanı 28.08.2023 saat 13:00 olarak planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Akkuzulu ve Kapaklı Mahalleleri tamamı.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 28.08.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 15:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q280 PE borudaki arıza nedeniyle 28/08/2023 saat 08:30 ile 15:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, çalı kuşu ve mogan manzara evleri siteleri

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 28.08.2023 10:10:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 17:00:00

Detay: General Zeki Doğan Mahallesi Natoyolu Caddesi içinde ani olarak oluşan Q600 lük çelik ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Ertuğrul Gazi Mahallesi Dilekler Mahallesi Yakupabdal Mahallesi

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 28.08.2023 10:25:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 13:25:00

Detay: Kurtuluş mh Zümrüt sok içerısındeki su arızasından dolayı saat 10/25 ile13/25 saatlerı arası su kesıntısı yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mh üst kotları.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 28.08.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 16:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ATAKENT MAHALLESİ ŞEHİT CELALİŞEN CD K.2 ADASI İÇERİSİNDE BULUNAN ABONE ŞEBEKE BAĞLANTISI HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: K.2 ADASI VE CİVARI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 28.08.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ VARLIK MAHALLESİ TRAKYA CAD İÇERİSİNDEKİ ENERJİ SA ÇALIŞMASI ESNASINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: VARLIK MAHALLESİ TRAKYA CAD VE CİVARI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 28.08.2023 23:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 08:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ: Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallesinde mevsim şartlarından kaynaklanan yoğun içme suyu tüketiminden dolayı depo seviyesinin yükseltilmesi amacıyla planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çayırhan mahallesi merkezi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 28.08.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAKTA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ BİR KISMI

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 28.08.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 19:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Karşıyaka mahallesi Bağlar cd ile Kayapınar sokak kesişiminde Q 280 lük ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: HİSAR-KARŞIYAKA MAHALLELERİ BİR KISMI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 28.08.2023 15:10:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 18:00:00

Detay: Bacı kuyularında meydana gelen pompa arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesi tamamı.

BALA

Arıza Tarihi: 28.08.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2023 09:00:00

Detay: Bala ilçesi ana iletim hattı üzerinde oluşan iletim arızası nedeni ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Afşar mah Çiğdemli mah Sofular mah Karahamzalı mah Yaylalıözü mah Hanburun mah Yeniyançarsak mah

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 28.08.2023 16:10:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 17:30:00

Detay: Üniversiteliler Mahallesi 1633 sokak içi p 100'lük boru arızasından dolayı su kesintisi yapıldı.

Etkilenen Yerler: Üniversiteliler Mahallesi 1633 sokak Şafak Sitesi tamamı

MAMAK

Arıza Tarihi: 28.08.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 28.08.2023 23:00:00

Detay: General Zeki Doğan Mah. Natoyolu caddesi no:47 önünde Q600'lük çelik ana iletim hattında oluşan arıza giderilmiş olup, sular verilmiştir. Ancak yüksek kotlarda bulunan mahallelerimizde basınç sorunu yaşanacaktır. İlerleyen saatlerde hatlar doldukça sularını alacaklardır.