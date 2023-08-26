ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!
27 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI
Arıza Tarihi: 26.08.2023 10:55:00
Tamir Tarihi: 26.08.2023 23:30:00
Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Sarısalkım Caddesi üzerinde oluşan su arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi Bağevleri
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 26.08.2023 11:10:00
Tamir Tarihi: 26.08.2023 19:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ENERJİSA KAYNAKLI ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ: AYVAŞIK MAHLLESİ MEHMET CENGİZ ÖZLP BULVARI OĞUZKENT BOZTEPE ESERTEPE GENELİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 26.08.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 26.08.2023 18:00:00
Detay: KURTULUŞ MH AKKUZU SK İCERISINDEKI SU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESINTISI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MH