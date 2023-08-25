ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
26 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 25.08.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 19:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI CADDESİNDE ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI 4 CADDESİ, AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI
KALECİK
Arıza Tarihi: 24.08.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 24.08.2023 23:55:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik İlçesi Eşmedere Mahallesi Grup köy Su kuyusu mevkiinde Enerjisa Kaynaklı çalışmalardan dolayı basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 24.08.2023 Saati: 16.30 Su Verilme Tarihi 24.08.2023 Saati:23.59
Etkilenen Yerler: Koyunbaba Mahallesi, Şemsettin Mahallesi ,Kuyucak Mahallesi, Yüzbey Mahallesi, Tavşancık Mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 24.08.2023 17:30:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 23:55:00
Detay: BACI KUYULARINDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: HÜRRİYET MAHALLESİ TAMAMI
AKYURT
Arıza Tarihi: 25.08.2023 09:45:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 18:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,Karapürçek mahallesi Kavaklı yol üzerinde Enerjisa enerji şebeke yenileme çalışmasından dolayı su deposuna enerji verilememesi nedeni ile su kesintisi oluşmuştur.
Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi,Aydıncık mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 25.08.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 20:00:00
Detay: BACI KUYULARINDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi, Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Tamamı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 25.08.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 19:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi haymana yolu üzerinde bulunan @ 280 PE borudaki arıza nedeniyle 25/08/2023 saat 11:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, çalı kuşu ve mogan manzara evleri siteleri
SİNCAN
Arıza Tarihi: 25.08.2023 10:30:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 19:00:00
Detay: Yenicimşit Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana geeln enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yenicimşit Mahallesi tamamı
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 25.08.2023 15:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 18:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi yunus emre mahallesi burcu sokak içerisinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Merkez Mahallesi -Yunus Emre Mahallesi