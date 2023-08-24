ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
25 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BALA
Arıza Tarihi: 24.08.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 09:30:00
Detay: Bala ilçesi iletim hat üzerinde vana değişimi arızası nedeni ile kesinti yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Büyükbıyık kuyular mah Büyükcamili mah Bektaşlı mah
KALECİK
Arıza Tarihi: 24.08.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 24.08.2023 23:55:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik İlçesi Eşmedere Mahallesi Grup köy Su kuyusu mevkiinde Enerjisa Kaynaklı çalışmalardan dolayı basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 24.08.2023 Saati: 16.30 Su Verilme Tarihi 24.08.2023 Saati:23.59
Etkilenen Yerler: Koyunbaba Mahallesi, Şemsettin Mahallesi ,Kuyucak Mahallesi, Yüzbey Mahallesi, Tavşancık Mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 24.08.2023 17:30:00
Tamir Tarihi: 25.08.2023 09:00:00
Detay: BACI KUYULARINDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAH. GAZİ MAH. İSTİKLAL MAH. HÜRRİYET MAH.