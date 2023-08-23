ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
24 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
Arıza Tarihi: 23.08.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.08.2023 15:00:00
Detay: AKYURT ATATÜRK MAHALLESİ HARMAN SOK İÇİNDE OLUŞAN ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT ATATÜRK MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 23.08.2023 11:10:00
Tamir Tarihi: 23.08.2023 20:10:00
Detay: KIBRISKÖYÜ MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CD. TE10 POMPA İSTASYONUN DA ENERJİSA NIN PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDUĞUNDAN POMPALAR ÇALIŞMADIĞINDAN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: KIBRISKÖYÜ MAHALLE SİNİN ÜST KOTLARI İLE TAŞOCAKLARI MEVKİİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 23.08.2023 14:15:00
Tamir Tarihi: 23.08.2023 17:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ TOROS 5 SK. Ø100MM SU HATTI DÖŞENMESİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ TOROS 5 SOKAKAĞA BAĞLI SOKAKLAR.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 23.08.2023 14:45:00
Tamir Tarihi: 23.08.2023 18:00:00
Detay: Altındağ İçesi,Kavaklı mahallesi terfi istasyondaki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi,Aydıncık mahallesi