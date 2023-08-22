ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

23 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 22.08.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 23.08.2023 08:00:00

Detay: Bala ilçesini besleyen tol içme suyu kuyuları mevkiinde yaşanan enerjisa kaynaklı enerji kesintisi sebebi ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Yeniköy mah Ahmetçayırı mah koçyayla mah Abazlı mah yöreli mah Ergin mah Akkoyunlu mah davdanlı mah tol mah köseli mah hamidiye mah kartaltepe mah göztepe mah ismetpaşa mah

SİNCAN

Arıza Tarihi: 22.08.2023 11:20:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 17:00:00

Detay: Saraycık mah. 1629 CAD içi pe100_ø180 dagitim şebeke hattinda oluşan ariza nedeniyle Su kesintisi yapilmistir.

Etkilenen Yerler: Saraycık Toki 2. Etap, 3.Etap

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 22.08.2023 13:20:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 17:00:00

Detay: Bilkent 1613 Cadde içi 200 lük çelik boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: Şafak Sitesi tamamı Bilkent Ufuk sitesi tamamı Beytepe Köyü ve civarları

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 22.08.2023 13:50:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 18:00:00

Detay: Birlik mh 494 sk içi 200 lük font boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: birlik mh 450 cd 494 sk 493 sk 495 sk ve civarı tahmini bitiş saati 18 00

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 22.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 17:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Yayla mahallesi 1492 sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: YAYLA-ESERTEPE-KUŞCAĞIZ MAHALLELERİ BİR KISMI

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 22.08.2023 14:20:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 23:55:00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallemizde mevsim şartlarından kaynaklı yoğun su tüketiminden dolayı içme suyu depo seviyesinde düşme yaşanmakta olup depo seviyesinin yükseltilmesi amacıyla plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çayırhan mahallesi geneli

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 22.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi yıldırım Beyazıt mahallesi Hacı Bayram Veli caddesi içerisinde Başkent Elektrik alt yüklenicisi olan Arslan elektrik A.ş tarafından içmesuyu sebeke hattına zarar verilmiştir. Oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt mahallesi bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 22.08.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 21:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi 1317 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 22/08/2023 saat 17:00 ile 21:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Hacılar mahallesinin bir kısmı.

AKYURT

Arıza Tarihi: 22.08.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 19:00:00

Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ YOĞUN SU TÜKETİMİ NEDENİYLE KISMİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ TİMURHAN MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.08.2023 18:00:00

Tamir Tarihi: 22.08.2023 12:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇEİ MUTLU MAHALLESİNDE OLUŞAN İÇMESUYU HATTI ARIZASINDAN DOLAYI MUTLU MAHALLESİNİN BİR KISMINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.TAHMİNİ ARIZA BİTİŞ ZAMANI 22.08.2023 SAAT:12:00 OLARAK PLANLANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: MUTLU MAHALLESİ BİR KISMI