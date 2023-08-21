ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21-22 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
22 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KAZAN
Arıza Tarihi: 21.08.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 18:00:00
Detay: Kahramankazan Kayı Mahallesi içerisinde bulunan Ø225 mm içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebi ile kesinti yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi (üst kotları)
AKYURT
Arıza Tarihi: 21.08.2023 14:40:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 19:00:00
Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ YOĞUN SU TÜKETİMİ NEDENİYLE KISMİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 21.08.2023 16:50:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 19:50:00
Detay: YEŞİLBAYIR MAHALLESİ FAHRETTİN POYRAZ CD.İÇİNDE ANİ OLARAK GELİŞEN Q150 LİK ÇELİK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ŞAHAPGÜRLER MAHALLESİ NİN TAMAMI İLE YEŞİLBAYIR MAHALLESİNİN ALT KOTLARI
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 21.08.2023 16:50:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 20:45:00
Detay: YENİPINAR MAH HAYDARMANAV CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN MAH YENİPINAR MAH
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 21.08.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 20:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİTALİ MAHALLESİ 3525 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN ABONE ŞEBEKE BAĞLANTISI HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTALİ MAH GENELİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 21.08.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 18:00:00
Detay: MAMAK İLÇESİ LALAHAN MAHALLESİ LALAPAŞA CADDESİNDEKİ İÇİNDE KUYULARA YETERSİZ ENERJİ GELMESİNDEN DOLAYI POMPALAR ÇALIŞMADIĞINDAN SUSUZLUK YAŞANMAKTADIR .SORUN ENERJİSA KAYNAKLIDIR.
Etkilenen Yerler: LALAHAN İLE KARŞIYAKA MAHALLERİN ÜST KOTLARI
POLATLI
Arıza Tarihi: 21.08.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 23:55:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Kızılçam Caddesi Üzerinde ani oluşan Ø 200'lük Polietilen Içme suyu Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi (Bağevleri Bölgesi) Bir Bölümü
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 21.08.2023 09:50:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 15:00:00
Detay: Bademlidere mh 257 cd içi 200 lük şebeke arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: bademlidere mh
KALECİK
Arıza Tarihi: 21.08.2023 10:30:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 12:30:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Halilağa Tabakhane Mahallesi Ş.Ali Yüzyıl Sokak üzerinde oluşan Asbest ana iletim hattında oluşan arızası sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 21.08.2023 Saati: 10.30 Su Verilme Tarihi 21.08.2023 Saati:12.30
Etkilenen Yerler: Halilağa Tabakhane Mahallesi , Ahikemal Şenyurt Mahallesi ,Ahiler Yenice Mahallesi , Cuma Saray Mahallesi üst kısımları
SİNCAN
Arıza Tarihi: 21.08.2023 11:30:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 18:00:00
Detay: Yeni Kayı Mahallesi Küme Evleri içerisinde bulunan pompa istasyonunda oluşan elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yeni Kayı ve Bucuk Mevki
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 21.08.2023 11:45:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 14:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ MARANGOZLAR 2 SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ MARANGOZLAR 2 SOKAK VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 21.08.2023 11:45:00
Tamir Tarihi: 21.08.2023 15:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ BULGURDEDE SOKAKTA ANA İLETİM HATTI (ANA DEPO ) OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE SOKAK, OĞUZKENT MEVKİİ, CENGİZ ÖZALP CADDESİ VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.