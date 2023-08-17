ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
18 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 17.08.2023 10:45:00
Tamir Tarihi: 17.08.2023 19:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,Gültepe mahallesi 2055.Cadde G-3 blok yanındaki içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Gültepe mahallesinin bir kısmı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 17.08.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 17.08.2023 17:00:00
Detay: İLK YERLEŞİM MAHALLESİ 2114 SOKAK İÇERİSİNDE KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ATIK SU HATTI İMALATI ÇALIŞMASI ESNASINDA PE110 BORUYA HASAR VERDİĞİNDEN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: İLK YERLEŞİM MAHALLESİ 2114 SOKAK VE 1237 SOKAK CİVARI
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 17.08.2023 12:15:00
Tamir Tarihi: 17.08.2023 15:30:00
Detay: Kurtuluş mah koruyolu cd içerısındeki su arızasından dolayı saat12/15 ile 15/30 saatleri arası su kesıntısi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mh alt kotları.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 17.08.2023 12:30:00
Tamir Tarihi: 17.08.2023 18:00:00
Detay: Sincan İstiklal Mahallesi Özlem caddesi içerisinde içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mahallesi, İstiklal mahallesi, Gazi Mahallesi
AKYURT
Arıza Tarihi: 17.08.2023 13:30:00
Tamir Tarihi: 17.08.2023 19:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATATÜRK MAHALLESİ
Etkilenen Yerler: AKYURT AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATATÜRK MAHALLESİ DE YOGUN SU TÜKETİMİNDEN DOLAYI BAZI YERLERDE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR BİLGİNİZE ARZ EDERİM
KALECİK
Arıza Tarihi: 17.08.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 18.08.2023 11:00:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Gümüşpınar Serpmeler üzerinde oluşan ana iletim hattına ait hat vana arızası sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 17.08.2023 Saati: 16.00 Su Verilme Tarihi 18.08.2023 Saati:11.00
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi Gümüşpınar Serpmeler mevkii
KALECİK
Arıza Tarihi: 17.08.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 18.08.2023 11:00:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Mahmutlar Mahallesi Yukarı Mahmutlar Mevkiinde Su Deposunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 17.08.2023 Saati: 16.00 Su Verilme Tarihi 18.08.2023 Saati:12.00
Etkilenen Yerler: Mahmutlar Mahallesi Yukarı Mahmutlar Mevkii