ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

17 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 16.08.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 19:00:00

Detay: Bala ilçesi tol mevkide yaşanan enerjisa kaynaklı enerji kesintisi sebebi ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Bala ismetpaşa mah kartaltepe mah göztepe mah hamidiye mah abazlı mah yöreli mah yeniköy mah koçyayla mah ahmet çayrı mah köseli mah tol mah ergin mah küçük davdalı mah akkoyunlu mah

BALA

Arıza Tarihi: 16.08.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 23:00:00

Detay: Bala ilçesi depo iletim hattı üzerine oluşan iletim hattı arızası nedeni ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: küçükbıyık mah büyükbıyık mah eski kışla mah hacı abdullah yaylası

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 16.08.2023 09:50:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİNDE BAŞKENT ELEKTRİK ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 16.08.2023 10:50:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi Kavaklı yol üzerinde Enerji sa çalışmasından dolayı su deposuna enerji verilememesi nedeni ile plansız su kesintisi oluşmuştur.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi,Aydıncık mahallesi

KALECİK

Arıza Tarihi: 16.08.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 18:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik İlçesi genelinde Enerjisa Kaynaklı çalışmalardan dolayı Kalecik genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Su kullanımlarının bu nedenle bilinçli olarak yapılması rica olunur. Su Kesinti Tarihi 16.08.2023 Saati: 12.00 Su Verilme Tarihi 16.08.2023 Saati:18.00

Etkilenen Yerler: Ahikemal Şenyurt Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi, Cuma Saray Mahallesi , Çanşa Kale Mahallesi , Halilağa Tabakhane Mahallesi, Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi ve Halit Cevri Aslangil mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 16.08.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 21:00:00

Detay: Mevsimsel hava şartlarından dolayı yoğun su kullanımı mevcut olup bu nedenle yüksek kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: -Merkez mahallesi -Yunus Emre mahallesi -Tevfik İleri mahallesi -Fatih Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi -Mimar Sinan mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 16.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2023 00:00:00

Detay: PURSAKLAR su arıtma tesisinde, Teknik bir arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: KAFKAS-KARAKAYA-KARŞIYAKA-HİSAR MAHALLESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2023 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI 7 SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI 7 VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI