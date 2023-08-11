ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
12 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 11.08.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2023 17:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi Kayabaşı Mahallesi Yayla Mevki PVC Ç=90mm içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Mahallesi Yayla Mevki.
KALECİK
Arıza Tarihi: 11.08.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2023 17:00:00
Detay: SU KESİNTİSİ Kalecik Çanşa Kale Mahallesi Ş.Ali Ekşioğlu Sokak üzerinde oluşan ana iletim hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 11.08.2023 Saati: 14.00 Su Verilme Tarihi 11.08.2023 Saati:17.00
Etkilenen Yerler: Ahiler Yenice, Cuma Saray ,Çanşa Kale ve Halilağa Tabakhane Mahallesi
AYAŞ
Arıza Tarihi: 11.08.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 11.08.2023 17:30:00
Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesi içerisinde meydana gelen 90'lık içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol ve Çanıllı Çiğdemci Mahalleleri
SİNCAN
Arıza Tarihi: 11.08.2023 15:40:00
Tamir Tarihi: 11.08.2023 18:55:00
Detay: Alcı Mahallesi Eti Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi tamamı.