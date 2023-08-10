ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
11 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI
Arıza Tarihi: 10.08.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Üzerinde ani oluşan Ø 315'lik Polietilen boru Içme suyu Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintileri Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ , MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 10.08.2023 11:20:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 18:00:00
Detay: Doğantepe Mahallesi 1349.Sokak içerisinde Altındağ Belediyesi Yol çalışması nedeniyle Ø350 lik içme suyu şebeke hattımıza zarar vermiş olup arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Doğantepe .Yıldıztepe,Güneşevler ve Solfasol Mahallerinin Bir Kısmı
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 10.08.2023 11:45:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 14:00:00
Detay: Kayabaşı Mahallesi Tepebaş Kümeevler adresinde PVC Ç=90mm içme suyu hattında oluşun arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ YAYLA MEVKİ.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 10.08.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 23:55:00
Detay: Temelli, bacı kuyularında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi tamamı.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 10.08.2023 13:20:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 18:00:00
Detay: Cumhuriyet Mahallesi Serpil Caddesi içerisindeki binlik su deposunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi tamamı.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.08.2023 13:30:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 18:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEK SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEK SOKAK GÜMÜŞ SOKAK VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISM
SİNCAN
Arıza Tarihi: 10.08.2023 16:30:00
Tamir Tarihi: 10.08.2023 23:55:00
Detay: Yenicimşit Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yenicimşit Mahallesi tamamı.