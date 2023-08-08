ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

9 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 7.08.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 31.08.2023 23:00:00

Detay: Sayın Abonemiz; mevsimsel şartlar nedeniyle artan su tüketimi neticesinde İlçemizin yüksek noktalarında bulunan Tulumtaş, Taşpınar, Kızılcaşar, İncek, Koparan ve Hallaçlı Mahallelerinin su temininde sorunlar yaşanmakta olup, bu süreçte hanelerde su tüketiminde dikkatli davranılması ve şebeke suyu ile bahçe sulaması yapılmaması, su kullanılan tüm alanlarda tasarruflu olunması yaşanabilecek daha büyük sorunların önlenmesi adına önem arz etmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tulumtaş, Taşpınar, Kızılcaşar, İncek, Koparan ve Hallaçlı Mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.08.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 17:00:00

Detay: Mehmet Akif Mahallesi Özbek Sokak üzerinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yüklenici firma tarafından içme suyu iletim hattı bağlantı imalatı çalışması yapacağından dolayı Planlı Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Tamamı, Karapınar Mahallesi Tamamı, Mehmet Akif Mahallesi Bir Kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.08.2023 11:45:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ İÇERİSİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: DÜNYA BİRLİK KONUTLARI, GOLFKENT, ASKİ ARITMA TESİSLERİ SU KESİNTİSİ AŞAĞIYURTÇU KÖY İÇİ BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

BALA

Arıza Tarihi: 8.08.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 20:30:00

Detay: Bala ilçesi Afşar mahallesi depo iletim hattı arızası nedeni ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Afşar mahallesi tamamı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 8.08.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 18:00:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ 104. SOKAK TA BULUNAN HİDROFOR İSTASYONUNDA POMPA ARIZASI SEBEBİYLE YÜKSEK KESİMLER BELİRLİ BİR SÜRE SU ALAMAYCAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 8.08.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 21:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesine su teminini saglayan Psw 11 pompa istasyonundaki elektrik trafosunda meydana gelen arıza nedeniyle 08.08.2023 14:30 ile 21:00 arasında su kesintisi yapilacaktir

Etkilenen Yerler: Tulumtaş, Taşpınar, Kızılcaşar, İncek, Koparan, Hallaçlı mahalleleri tamami

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 8.08.2023 14:35:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 17:00:00

Detay: Ahlatlıbel mh psv 11 pompa istasyonunda enerji trafo arızasından dolayı psv 22 pompa istasyonu da çalışmadığından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi Anayasa Mahallesi Yargıtay Binası Çankaya Belediyesi Sosyal tesisleri.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 8.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi merkez mahallesi Su güzeli sokak içerisinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi bir kısmı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 8.08.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 8.08.2023 18:00:00

Detay: SARIYAR MAH ANKARA CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø63 PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: SARIYAR MAH