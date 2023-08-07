ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

8 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.08.2023 09:45:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 13:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BAĞIRSAK DERESİ MEVKİİ DE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BAĞIRSAK DERE MEVKİİ VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 7.08.2023 13:10:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 17:00:00

Detay: SİNCAN YENİÇİMŞİT MAHALLESİNDEKİ SU DEPOSUNDA OLUŞAN POMPA ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: YENİÇİMŞİT MAH

BALA

Arıza Tarihi: 7.08.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 16:30:00

Detay: Bala ilçesi tol mevki yaşanan enerjisa kaynaklı enerji kesintisi sebebe ile kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: göztepe mah hamidiye mah kartaltepe mah ismetpaşa mah abazlı mah yöreli mah

AKYURT

Arıza Tarihi: 7.08.2023 14:50:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 19:00:00

Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ YOĞUN SU TÜKETİMİ NEDENİYLE KISMİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ YOĞUN SU TÜKETİMİ NEDENİYLE KISMİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

POLATLI

Arıza Tarihi: 7.08.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Gülveren Mahallesi İğciler Köy Yolu Üzerinde oluşan Ø 100'lük PVC Boru İçme Suyu Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Mezbahane Bölgesi ve İğciler Mahallesi

KALECİK

Arıza Tarihi: 6.08.2023 18:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2023 23:50:00

Detay: Kalecik ilçesi Tabakhane Büyük Kale içerisinde havaların sıcak gitmesi ve yoğun su tüketimi nedeni 06.08.2023 Pazar günü 23:50'a kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanmaktadır. Tarımsal sulamaların ve hobi bahçe sulamalarının durdurulması önem arz etmektedir. Siz değerli abonelerimize duyrulur.

Etkilenen Yerler: Ahiler Yenice, Cuma Saray , Yenidoğan Yeşilyurt ,Halilağa Tabahane ve Çanşa Kale Mahalleleri

MAMAK

Arıza Tarihi: 6.08.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 04:00:00

Detay: Mamak Lalahan ve Karşıyaka mahallelerinde yoğun su tüketimi nedeni ile basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Lalahan ve Karşıyaka Mahalleleri

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6.08.2023 22:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2023 04:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova mahallesi Yeşilyurt mahallesi Ve Abadan mahallelerinde yoğun su kullanımı nedeniyle yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: Yeşilova mahallesi Yeşilyurt mahallesi Abadan mahallesi