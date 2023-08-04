ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
5 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 4.08.2023 09:25:00
Tamir Tarihi: 4.08.2023 23:00:00
Detay: Gökçek Mahallesi Çalkın Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Gökçek Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Mevlana Mahallesi tamamı.
AKYURT
Arıza Tarihi: 4.08.2023 14:20:00
Tamir Tarihi: 4.08.2023 21:00:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ YOĞUN SU TÜKETİMİ NEDENİYLE KISMİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: akyurt yeşiltepe mahallesi yıldırım mahallesi atatürk mahallesi beyazıt mahallesi
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 4.08.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 4.08.2023 20:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan @ 160 PVC hattaki bransman bağlantısı nedeniyle 04/08/2023 saat 14:30 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Ballık pınar ve hacı hasan mahallelerinin bir kısmı