ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
4 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 3.08.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.08.2023 22:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan @ 500 ductil hattaki bransman bağlantısı nedeniyle 03/08/2023 saat 09:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Ballık pınar ve hacı hasan mahallelerinin bir kısmı.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 3.08.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.08.2023 12:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Tevfik İleri Mahallesi İlim Sokak içerisinde oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesinin bir kısmı
AKYURT
Arıza Tarihi: 3.08.2023 15:30:00
Tamir Tarihi: 3.08.2023 17:30:00
Detay: AKYURT ŞEHLER MAH KÖY SERPMELERİ KÜMEEVLERİ İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT ŞEHLER MAH TİMURHAN MAHALLESİ BÜGDÜZ MAHALLESİ ETKİLENMEK TEDİR
SİNCAN
Arıza Tarihi: 3.08.2023 15:40:00
Tamir Tarihi: 3.08.2023 17:40:00
Detay: Cimşit Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Cimşit Mahallesi tamamı.
AKYURT
Arıza Tarihi: 3.08.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 3.08.2023 21:00:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ YOĞUN SU TÜKETİMİ NEDENİYLE KISMİ OLARAK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ