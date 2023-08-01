ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
1 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BALA
Arıza Tarihi: 1.08.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.08.2023 21:00:00
Detay: Bala tepeköy arıtma tesisi kaynaklı arıza nedeni ile kesinti yapılacaktır
Etkilenen Yerler: büyükbıyık mah hacıabdullah yaylası bektaşlı mah küçkbıyık mah büyükcamili mah küçükcamili mah kesikköprü mah suyugüzel mah aşahacıberkir mah yukarıhacıbekir mah sarıhüyük mah tatarhüyük mah eğribasan mah
AKYURT
Arıza Tarihi: 1.08.2023 13:15:00
Tamir Tarihi: 1.08.2023 20:00:00
Detay: AKYURT KALABA MAHALLESİN DE OLUŞAN ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT GALABA MAHALLESİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 1.08.2023 15:25:00
Tamir Tarihi: 1.08.2023 16:55:00
Detay: 75 LİK PVC BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: dumlupınar mahallesi