ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

1 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.07.2023 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 16:00:00

Detay: keklik pınarı mahallesi 882 cadde so:1 Q125 hatta oluşan arızadan dolayı

Etkilenen Yerler: Mürseluluç mahallesi, Malazgirt mahallesi, Keklik pınarı mahallesi, Oran mahallesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 31.07.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 17:00:00

Detay: DUTLUK MAHALLESİ 1031 CD. İÇİNDE ANİ OLARAK OLUŞAN Q200 DUKTİL BORU İÇMESUYU HATTINDA ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: DUTLUK, ŞİRİNTEPE,FAHRİKORUTÜRK,BOĞAZİÇİ MAHALLERİN ÜST KOTLARI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.07.2023 11:40:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 17:30:00

Detay: Çiğdem mahallesi 1545 sokak ile 1071 Malazgirt bulvarı köşesinde meydana gelen su arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Çiğdem mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi tamamı 1500 cadde üzeri ve üst kotlari

KALECİK

Arıza Tarihi: 31.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 19:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Halit cevri aslangil mahallesi dokuz ardıç depoyu besleyen 3 nolu kuyu da oluşan motor arızası nedeniyle Halit cevri Aslangil Mahallesi üst kodlarında tahmini 17:00 a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Su Kesinti Tarihi 31.07.2023 Saati: 08.00 Su Verilme Tarihi 31.07.2023 Saati:19:00

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 31.07.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 20:00:00

Detay: SİNCAN ALCI MAHALLESİ ETİ CADDESİ İÇERİSİNDE OLUŞAN DAGITIM ŞEBEKE HAT ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR

Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ

BALA

Arıza Tarihi: 31.07.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.08.2023 02:00:00

Detay: Bala ilçesi tol kuyularda oluşan iletim hattı arızası nedeni ile kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: ismetpaşa mah hamidiye mah kartaltepe mah göztepe mah abazlı yöreli mah