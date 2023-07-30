ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

31 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.07.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2023 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Zafer Mahalesi Adnan Menderes Caddesi Üzerinde ani oluşan Ø 150 'lik Içme suyu Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintileri Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Kurtuluş Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.07.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 08:00:00

Detay: 'İvedik-Temelli-Polatlı İçme suyu iletim hattı projesi' işi kapsamında Yenimahalle ilçesi Ergazi mahallesi Haydarcan Kılıçdoğan caddesi üzerinde Ø2200 mm çelik içme suyu bağlantı çalışma bölgesinde yer alan Ø500 mm ve Ø600 mm içmesuyu hatlarının etkilenmemesi ve Ø2200 mm çelik bağlantı imalatı bölgesinde zeminde oluşan sıvılaşma sebebi ile oluşan akmaların faal durumda olan içmesuyu hatlarında oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı 30 Temmuz 2023 pazar günü 21:00-08:00 saatleri arasında Yenibatı mahallesi, Batısitesi mahallesi ile Kentkoop mahallesi, Ergazi mahallesi, Kardelen mahallesi ve Etimesgut ilçesinin bir kısmı kısmen su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenibatı mahallesi, Batısitesi mahallesi ile Kentkoop mahallesi, Ergazi mahallesi, Kardelen mahallesi ve Etimesgut ilçesinin bir kısmı kısmen su kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 30.07.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 08:00:00

Detay: İvedik-Temelli-Polatlı İçme suyu iletim hattı projesi' işi kapsamında Yenimahalle ilçesi Ergazi mahallesi Haydarcan Kılıçdoğan caddesi üzerinde Q2200 mm çelik içme suyu bağlantı çalışma bölgesinde yer alan Q500 mm ve Q600 mm içme suyu hatlarının etkilenmemesi ve Q2200 mm çelik bağlantı imalatı bölgesinde zeminde oluşan sıvılaşma sebebi ile oluşan akmaların faal durumda olan içme suyu hatlarında oluşturacağı olumsuzluklara karşı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman, Tunahan, Devlet, Şeker, Şehit Osman Avcı Mahalleleri Üst Kotlarında Basınç Düşüklüğü ve Susuzluk.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 30.07.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2023 08:00:00

Detay: İvedik-Temelli-Polatlı İçme suyu iletim hattı projesi' işi kapsamında Yenimahalle ilçesi Ergazi mahallesi Haydarcan Kılıçdoğan caddesi üzerinde Q2200 mm çelik içme suyu bağlantı çalışma bölgesinde yer alan Q500 mm ve Q600 mm içmesuyu hatlarının etkilenmemesi ve Q2200 mm çelik bağlantı imalatı bölgesinde zeminde oluşan sıvılaşma sebebi ile oluşan akmaların faal durumda olan içmesuyu hatlarında oluşturacağı olumsuzluklara karşı 30 Temmuz 2023 pazar günü 21:00-08:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Fevzi Çakmak mahallesi, Mustafa Kemal mahallesi, 29 Ekim mahallesi, Adalet Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi Fatih mahallesi, Gazi Osman Paşa mahallesi, Törekent mahallesi, Gökçek mahallesi, Ulubatlı Hasan mahallesi, Mevlana mahallesi, Yunus Emre mahallesi Üst Kotlarında Basınç Düşüklüğü ve Susuzluk.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 30.07.2023 18:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2023 22:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Bahçelievler mahallesi 164 caddede @ 160 PE borudaki arıza nedeniyle 30/07/2023 saat 18:00 ile 22:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.