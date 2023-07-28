ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

29 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 27.07.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 27.07.2023 13:30:00

Detay: ŞEREFLİKOÇHİSAR TUZLA MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE 11:30-13:30 ARASI 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: TUZLA MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 28.07.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 28.07.2023 20:00:00

Detay: Sayın Abonemiz Polatlı İlçesi su sağlayan Yüzükbaşı Mevkiinde sabah saatlerinde ENERJİSA ya ait elektrik iletim hatlarında meydana gelen elektrik kesintisi nedeni ile basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanmaktadır. Bu sebeple temel ihtiyaçlar dışında su kullanılmaması önem arz etmektedir duyarlılığınız için teşekkür ederiz. 28.07.2023 Cuma günü saat 20:00'a kadar basınç düşüklüğü ve su alamama devam edecektir. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi, Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi, Basrı Mahallesi, Şentepe Mahallesi

BALA

Arıza Tarihi: 28.07.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 29.07.2023 09:00:00

Detay: Bala ilçesi depo iletim hattı üzerinde oluşan basınç kırıcı vana ve iletim hattı arızası nedeni ile kesintiti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Afşar mah tamamı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 28.07.2023 16:40:00

Tamir Tarihi: 28.07.2023 18:50:00

Detay: YENİDOĞAN MAH HAYDAR MANAV CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN MAH