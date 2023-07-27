ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
28 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BALA
Arıza Tarihi: 27.07.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.07.2023 09:30:00
Detay: Bala ilcesi depo iletim hattı üzerinde oluşan iletim hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bala küçükbıyık mah eski kışla mah Büyükbıyık mah Hacı abdullah yaylası
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 27.07.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 27.07.2023 18:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi pompa istasyonunda oluşan teknik arızadan dolayı yüksek kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.
Etkilenen Yerler: -Merkez mahallesi -Yunus Emre mahallesi -Tevfik İleri mahallesi -Fatih Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi -Mimar Sinan mahallesi
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 27.07.2023 11:30:00
Tamir Tarihi: 27.07.2023 13:30:00
Detay: ŞEREFLİKOÇHİSAR TUZLA MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE 11:30-13:30 ARASI 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: TUZLA MAHALLESİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 27.07.2023 11:30:00
Tamir Tarihi: 27.07.2023 17:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Şehitali Mahallesi Küme evleri içerisinde Firma tarafından yürütülmekte olan Doğalgaz hattı çalışması sonucu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Şehitali Mahallesi geneli
SİNCAN
Arıza Tarihi: 27.07.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 27.07.2023 20:00:00
Detay: Yenikayı Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yenikayı Mahallesi ve Bucuk mevkii