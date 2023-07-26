ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
27 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BALA
Arıza Tarihi: 26.07.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 27.07.2023 08:30:00
Detay: Bala ilçesi depo iletim hattı üzerinde oluşan iletim hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Aşağıhacıbekir mah Yukarıhacıbekir mah sarıhök mah suyugüzel mah tatarhüyük mah eğribasan mah pür yaylası
AKYURT
Arıza Tarihi: 26.07.2023 16:40:00
Tamir Tarihi: 26.07.2023 18:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAAHALLESİ YALI SOK İLE YASEMİN KÖŞE DE ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH BİR KISMI SADECE
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 26.07.2023 17:00:00
Tamir Tarihi: 26.07.2023 20:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Karşıya Mahallesi mahallesi 596 Cadde @110 lik PE içmesuyu şebeke hattinda meydana gelen arıza nedeniyle 26/07/2023 saat 17:00 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesi bir kısmı