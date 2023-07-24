ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

25 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 24.07.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2023 18:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİTALİ MAHALLESİ İÇERİSİNDEKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTALİ KÖYÜ GENELİ

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 24.07.2023 15:20:00

Tamir Tarihi: 24.07.2023 18:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi, Yayalar Mahallesi Özsoy Sokak İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: YAYALAR MAHALLESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 25.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2023 20:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesi Atatürk caddesi içerisinde yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: GİCİK MAHALLESİ PEÇENEK MAHALLESİ KARACAÖREN MAHALLESİ YEŞİLYURT MEVKİİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 24.07.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 24.07.2023 17:00:00

Detay: BAĞLICA MAHALLESİ ÇUKUROVA CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ ,ZİRVE CADDESİ VE CİVARI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 25.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2023 20:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesi Atatürk caddesi içerisinde yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Altınova mahallesi -Peçenek mahallesi -Yıldırım Beyazıt mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 25.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.07.2023 20:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesi Atatürk caddesi içerisinde yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: SARACALAR MAHALLESİ BALIKHİSAR MAHALLESİ GÜZELHİSAR MAHALLESİ ŞEHLER MAHALLESİ TİMURHAN MAHALLESİ BÜĞDÜZ MAHALLESİ BİR KISMI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 24.07.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2023 23:55:00

Detay: Mevsimsel hava şartlarından dolayı yoğun su kullanımı mevcut olup bu nedenle basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: -Merkez mahallesi -Yunus Emre mahallesi -Tevfik İleri mahallesi -Fatih Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi -Mimar Sinan mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 24.07.2023 14:45:00

Tamir Tarihi: 24.07.2023 17:00:00

Detay: ETİLER MAHALLESİ 1453 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ETİLER MAHALLESİ