ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
21 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 20.07.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 20.07.2023 19:30:00
Detay: Beyobası Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi tamamı.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 20.07.2023 12:30:00
Tamir Tarihi: 20.07.2023 17:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİT ALİ MAHALLESİ KÖY İÇERİSİNDEKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ŞEHİT ALİ MAHALLESİ GENELİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 20.07.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 20.07.2023 18:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi taş pınar mahallesi 2866 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 20/07/2023 saat 14:30 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Taş pınar mahallesinin bir kısmı.
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 20.07.2023 14:50:00
Tamir Tarihi: 20.07.2023 17:00:00
Detay: Pvc Ç=90mm Şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ YAYLA MEVİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 20.07.2023 03:30:00
Tamir Tarihi: 20.07.2023 17:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ TOKİ TURKUAZ MAHALLESİ FATİH CADDESİ İÇERİSİNDEKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: TOKİ TURKUAZ GENELİ
BALA
Arıza Tarihi: 19.07.2023 22:00:00
Tamir Tarihi: 20.07.2023 20:00:00
Detay: Bala ilçesi bahçekaradalak arıtma tesisi içerinsinde bulunan dağıtım kolektöründe planlı bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Bala göztepe mah ismetpaşa mah kartaltepe mah erginyaylası mah aydoğan mah yöreli mah abazlı mah ahmetçayırı mah koçyayla mah yeniköy mah