ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

20 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 19.07.2023 10:50:00

Tamir Tarihi: 19.07.2023 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ MAHALLESİ CENGİZ AYTMATOV CADDESİ İÇERİSİNDE Ø400 ANA İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ERGAZİ MAHALLESİ KENTKOOP MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ YENİBATI MAHALLESİ KARDELEN MAHALLESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ İLK YERLEŞİM MAHALLESİ VE BATI SİTESİ MAHALLESİ CENGİZ AYTMATOV CADDESİ 1820 CADDE CİVARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.07.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 19.07.2023 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesine su sağlayan Yüzükbaşı Mevkiinde Enerjisa kaynaklı arıza nedeni ile pompalar çalışmadığından dolayı Polatlı genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Enerjisa tarafından elektrik arızası giderildikten sonra depo ve hatlar doldukça sistem normale dönecektir (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Polatlı İlçe Merkezi Tamamı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.07.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 19.07.2023 19:00:00

Detay: Mevlana Mahallesi 449 sokak içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 447 sokak, 449 sokak, 445 sokak, 428 sokak ve Ahmet Andiçen Caddesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 19.07.2023 18:30:00

Tamir Tarihi: 19.07.2023 21:00:00

Detay: Yıldızevler mahallesi 736 cadde içindeki Q150 lik şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yıldızevler mahallesi, Güzeltepe mahallesi, Aziziye mahallesi, Çankaya mahallesi ve civarında

BALA

Arıza Tarihi: 19.07.2023 22:00:00

Tamir Tarihi: 20.07.2023 20:00:00

Detay: Bala ilçesi bahçekaradalak arıtma tesisi içerinsinde bulunan dağıtım kolektöründe planlı bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Bala göztepe mah ismetpaşa mah kartaltepe mah erginyaylası mah aydoğan mah yöreli mah abazlı mah ahmetçayırı mah koçyayla mah yeniköy mah